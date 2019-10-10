بالصور.. وفاة شاب تعطلت مظلته في الجو

موسكو(صدى):

لقى شاب روسي من هواة القفز المظلي، مصرعه بعدما تعطلت المظلة في الجو أثناء تنفيذه قفزة من طائرة على ارتفاع ألفي قدم.

وبينما كان الشاب يقفز من طائرة على ارتفاع ألفي قدم، اصطدم جسده بالأرض؛ نتيجة تعطل المظلة التي كان من المفترض أن تنفتح أثناء القفزة.

وكشف فريق من المختصين في روسيا أثناء التحقيقات، أن الشاب صاحب الـ35 عامًا لم يتمكن من فتح المزلاق المخصص لاندفاع الباراشوت، فلجأ بعد ذلك للمظلة الاحتياطية التي علقت أشرطتها ببعضها.