بعد تجربته الفضائية..هزاع المنصوري يكشف الأرض كروية أم مسطحة
دائما ما يثار الجدل حول كون الأرض سطحية أم كروية، وفي هذا السياق أوضح رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إن الأرض كروية بحسب ما رآه بنفسه خلال جولته في الفضاء.
جاء ذلك خلال تواجده في مؤتمر صحفي صباح أمس بمناسبة وصوله من المحطة الفضائية الدولية، حيث قضى المنصوري 8 أيام هناك.
وأوضح أنه سعيد للغاية بهذه التجربة، مؤكدا أنها سوف تكون البداية وسوف تستمر دولة الإمارات في المضي قدما في برنامجها الفضائي، والاستكشاف في مجال الكون.
يذكر أن المنصوري هو أول رائد فضاء عربي ينطلق لمحطة الفضاء الدولية، وعاد إلى الأرض برفقة رائد الفضاء الأميركي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين ، بمركبة الفضاء «سويوز إم إس 12» في قاعدة في كازاخستان، الخميس الماضي، بعد رحلة تاريخية.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84203 ] نشر منذ 1 ساعة
الأرض كرويه ..؟؟
.. مادرينا الا منك ، تصدق ..؟؟
فيصل[ عدد التعليقات: 502 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههههههههه
ههههههههههه
هههههههههه
ههههههههههههه
ههههه
خخخخخخخخخخخخخ
ياااالطيف
علامات الساعه قد دنت
ما ذا تتوقعون من حفاة عراه معاهم فلوووس
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84203 ] نشر منذ 54 دقيقة
صدق رسولنا الكريم عليه وعلى آله وصحبه افضل الصلاة والسلام ..
.. اوافقك يا اخ فيصل ، لاهنت ..
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1097 ] نشر منذ 15 دقيقة
انت توافق الاخ فيصل في المسخره من رائد فضاء — لم يقل اي شيئ فيه اهانه او انتقاص او كذب على احد — والا توافق هيئه الترفيه في انجازاتها
الواقع[ عدد التعليقات: 7328 ] نشر منذ 8 دقائق
عميد رواد الفضاء العرب والمسلمين وأولهم هو صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وله كامل الحب والاحترام لما قدم لوطنه وأمته