بعد تجربته الفضائية..هزاع المنصوري يكشف الأرض كروية أم مسطحة

أبوظبي(صدى):

دائما ما يثار الجدل حول كون الأرض سطحية أم كروية، وفي هذا السياق أوضح رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إن الأرض كروية بحسب ما رآه بنفسه خلال جولته في الفضاء.

جاء ذلك خلال تواجده في مؤتمر صحفي صباح أمس بمناسبة وصوله من المحطة الفضائية الدولية، حيث قضى المنصوري 8 أيام هناك.

وأوضح أنه سعيد للغاية بهذه التجربة، مؤكدا أنها سوف تكون البداية وسوف تستمر دولة الإمارات في المضي قدما في برنامجها الفضائي، والاستكشاف في مجال الكون.

يذكر أن المنصوري هو أول رائد فضاء عربي ينطلق لمحطة الفضاء الدولية، وعاد إلى الأرض برفقة رائد الفضاء الأميركي نيك هايغ ورائد الفضاء الروسي أليكسي أوشينين ، بمركبة الفضاء «سويوز إم إس 12» في قاعدة في كازاخستان، الخميس الماضي، بعد رحلة تاريخية.

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