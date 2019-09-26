الحلم يتحقق..أول مكالمة للإماراتي هزاع المنصوري من داخل محطة الفضاء
وصل رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية سويوز إم إس 15.
وأكد المنصوري خلال أول مكالمة له أن طموحه زاد بعد وصوله الفضاء ومعانقة النجوم، مؤكدًا أن هذه هي البداية.
ووصل رائد الفضاء الإماراتي في تمام الساعة الثانية والنصف في الساعات الأولى من صباح الخميس محطة الفضاء الدولية.
ويعتبر المنصوري أول رائد فضاء عربي ينطلق لمحطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن يجري طاقم الرحلة ست عشرة تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية.
رائد الفضاء الإماراتي #هزاع_المنصوري @astro_hazzaa في أول تصريح من داخل محطة الفضاء الدولية: طموح #زايد اليوم وصل الفضاء وعانق النجوم | #شاهد_سكاي pic.twitter.com/sh8Zkzp2aX
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) September 25, 2019
شيخين1[ عدد التعليقات: 554 ] نشر منذ 10 دقائق
كفووالله يوفقك من افضل للافضل ويارب ان تحقق طموحك ويردك سالم يارب