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الحلم يتحقق..أول مكالمة للإماراتي هزاع المنصوري من داخل محطة الفضاء

الحلم يتحقق..أول مكالمة للإماراتي هزاع المنصوري من داخل محطة الفضاء
وكالات(صدى):

وصل رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، إلى محطة الفضاء الدولية، على متن المركبة الفضائية سويوز إم إس 15.

وأكد المنصوري خلال أول مكالمة له أن طموحه زاد بعد وصوله الفضاء ومعانقة النجوم، مؤكدًا أن هذه هي البداية.

ووصل رائد الفضاء الإماراتي في تمام الساعة الثانية والنصف في الساعات الأولى من صباح الخميس محطة الفضاء الدولية.

ويعتبر المنصوري أول رائد فضاء عربي ينطلق لمحطة الفضاء الدولية، ومن المقرر أن يجري طاقم الرحلة ست عشرة تجربة علمية، بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 554 ] نشر منذ 10 دقائق

كفووالله يوفقك من افضل للافضل ويارب ان تحقق طموحك ويردك سالم يارب

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