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استشهاد وإصابة 28 مدنيًا في العدوان التركي على سوريا

استشهاد وإصابة 28 مدنيًا في العدوان التركي على سوريا
دمشق(صدى):

استشهد 8 مدنيين سوريين، فيما أصيب 20 آخرين في قصف عشوائي للقوات التركية بشمال سوريا.

وقال مراسل وكالة سانا السورية فى منطقة الحسكة إن العدوان التركي على شمال سوريا يتوالى بشكل مكثف، حيث قامت قوة تركية بقصف عدة أحياء بشكل مكثف وعشوائي، مشيراً إلى أن من بين الضحايا أطفال ونساء.

وأدانت العديد من الدول الكبرى العدوان التركي على الأراضى السورية، محذرة من العواقب.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 29356 ] نشر منذ 24 دقيقة

لعنة الله على الاتراك الانجاس

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