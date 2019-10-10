تركيا تضرب شمال سوريا والقوات الديمقراطية تصد الهجوم البري

دمشق(صدى):

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، إنها نجحت في صد الهجوم البري للقوات التركية التي توغلت عبر الحدود الأربعاء.

وقال مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية في تغريدة على تويتر: تصدى مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية لهجوم بري للقوات التركية في (بلدة تل أبيض).. لم يحدث تقدم حتى الآن.

وفي وقت سابق قالت وزارة الدفاع التركية إن قواتها دخلت مع حلفائها من المعارضة السورية شمال شرق سوريا مساء الأربعاء وبدأ الجانبان هجوما بريا على المقاتلين الأكراد.

وأدت العملية العسكرية التركية حتى الآن لمقتل 15 شخصًا، ثمانية منهم على الأقل مدنيون، وإصابة العشرات، إضافة إلى نزوح آلاف المدنيين.