مستجدات قضية الاعتداء على موظفة فندق صبيا

تركي السالم(صدى):

على خلفية واقعة الاعتداء على موظفة بأحد الفنادق الشهيرة في صبيا، تداولت أنباء حول تنازل المواطنة عن دعواها.

ومن جانبه نفت المواطنة ما تردد بشأن التنازل عن القضية، مؤكدة أن القضية ما زالت تأخذ مجراها لدى جهات التحقيق.

ومن المنتظر أن يتم إحالة القضية للمحكمة بعد اكتمال التحقيق وإجراءاته.

وكان مقطع متداول وثق اقتحام المدعى عليه مكتب الاستقبال، وانهياله بالضرب على المواطنة أثناء تأدية عملها.

يذكر أن أمير منطقة جازان بالنيابة كان قد وجه الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، مشددًا على متابعته للتحقيقات.

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