كواليس واقعة موظفة فندق صبيا: الرجل أساء التعبير وملتزم دينيًا

خاص(صدى):

أثارت واقعة الاعتداء على موظفة فندق صبيا جدلًا خلال الأيام الماضية بعد أن انتشر فيديو يوثق لحظة اعتداء مواطن على الموظفة والتي ردت عليه بدورها من خلال سكب القهوة عليه.

وفي هذا الصدد كشف مصدر خاص لـ ” صدى ” أن المواطن الذي تهجم على موظفة استقبال فندق في صبيا كان متذمرًا بسبب الغرفة؛ لذلك طللب منها أن ترى منظر الغرفة بنفسها.

وأضاف المصدر: ” لكن لم يحسن التعبير، مما اغضب الموظفة وانفعلت عليه وقامت بسكب القهوة عليه.ليقوم بالرد بتهور وضرب الموظفة “.

وأكد المصدر الخاص على أن الشخص الذي ظهر في الفيديو مشهود له بالتزام الديني.

وتواصل الجهات المختصة التحقيق مع المواطن في الواقعة؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت انتشر فيديو يوثق لحظة اشتباك شخص مع موظفة الاستقبال بأحد فنادق صبيا بعد أن طلب منها الصعود إلى غرفته لرؤيتها.

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