« آل الشيخ » يعد جماهير الهلال: بحضر النهائي إذا سمح الرئيس

ماجد محمد(صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، حضوره مباراة نهائي دوري أبطال آسيا في حال تأهل الهلال إلى النهائي.

ووعد « آل الشيخ » جمهور الهلال بحضور نهائي دوري أبطال آسيا في حال تأهله، لافتًا إلى ضرورة موافقة رئيس النادي فهد بن سعد بن نافل على حضوره.

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أنا بستجيب للجماهير وبحضر ان شاء الله..إذا سمح لي رئيس الهلال » .

وعلى الفور، تفاعل فهد بن نافل رئيس مجلس إدارة الهلال مع تغريدة « آل الشيخ » ، معلقًا « الله يحييك، الهلال في انتظارك » .

أنا بستجيب للجماهير وبحضر ان شاء الله..إذا سمح لي رئيس الهلال @Fahad_Alotaibi_ https://t.co/TeHwWAIddK — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 8, 2019

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