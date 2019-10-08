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الهلال يقرر مصير إدواردو مع اقتراب نهاية عقده

الهلال يقرر مصير إدواردو مع اقتراب نهاية عقده
نواف السالم(صدى):

أكدت مصادر إعلامية إعتزام إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل ، التجديد للمحترف البرازيلي “كارلوس إدواردو” مع نهاية عقده الموسم الحالي .

ويرحب اللاعب بإستمراره مع “الزعيم ” مع تأقلمه مع الفريق ، إذ أشار أكثر من مرة إلى رغبته في الإستمرار مواسم أخرى .

وكان اللاعب قد حقق مستويات لافته هذا الموسم ، واستطاع تسجيل 5 أهداف مكنته من التنافس على صدارة هدافي دوري المحترفين .

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل الفترة الزمنية بالعقد الجديد والراتب خلال الأسابيع القليلة المقبلة .


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