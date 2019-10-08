مخاوف عملية تركيا العسكرية في سوريا تضرب الليرة

وكالات(صدى):

شهدت الليرة التركية تراجعًا إلى أدنى مستوى مقابل الدولار، وذلك بالتزامن مع المخاوف من اعتزام أنقرة التوغل في شمال سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بأنه قد يمحو الاقتصاد التركي، إذا اتخذت تركيا أي خطوة يعتبرها تجاوزا للحدود، مؤكدَا أن القوات الأمريكية لن تدعم توغلا تركيًا وستنسحب من المنطقة.

ويراقب المستثمرون التوترات بين أنقرة وواشنطن خلال الأشهر الأخيرة، في ظل الخلاف الدائر بين عضوي حلف شمال الأطلسي في شتى تشمل الوضع في سوريا وشراء تركيا لأنظمة دفاع صاروخي روسية.

وهددت تركيا مرارا بشن عملية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، التي تساندها الولايات المتحدة في شمال شرق سوريا، متهمة واشنطن بتعطيل جهود إقامة منطقة آمنة هناك على الحدود التركية.

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