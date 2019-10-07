واشنطن ترفض عملية تركيا بشمال سوريا.. وترامب: سأدمر اقتصادها

واشنطن(صدى):

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، موقفها من العملية التركية التي يتم إقامتها في شمال سوريا خلال الفترة الحالية، موضحة أنها لا تدعم هذه العملية.

وأكدت الخارجية الأمريكية، أن المجال الجوي فوق شمال سوريا تحت سيطرة الولايات المتحدة، لافتة إلى أن واشنطن سحبت عددًا من قواتها المنتشرة في شمال سوريا.

ومن جانبه، حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تركيا من عملياتها شمال سوريا، قائلًا «إذا فعلت تركيا أي شيء خارج المسموح فسأقوم بتدمير اقتصادها».

ويسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى توطين 2 مليون من السوريين الموجودين في تركيا، في المنطقة الآمنة التي كان تم الاتفاق بين تركيا والولايات المتحدة على إقامتها في شمال سوريا، في صفقة ابتزازية للدول الأوروبية.