تعرّف على العقوبات المنتظرة ضد الشابين اللذين تحرّشا بفتيات بالرياض
على خلفية القبض على شابين وافدين قاما بالتحرش بفتيات في احد مقاهي الرياض، ترصد «صدى» العقوبة المتوقع إيقاعها عليهما حال إثبات تهمة التحرش عليهما.
ووفقًا لبيان شرطة الرياض، فإنه تم القبض على الشابين اللذبن ظهرا يقومان بالتحرش بفتيات أثناء تواجدهما بأحد المقاهي داخل مجمعٍ سكني وتوثيق جريمتهما ونشرها بتعليقات وألفاظ خارجة عن الذوق والآداب العامة.
وتنص المادة السادسة من نظام مكافحة التحرش على عقوبة المتحرشين، حيث جاءت كالتالي:
1- مع مراعاة ما تقضي به الفقرة رقم (2) من هذه المادة، ودون إخلال بأي عقوبة أخرى تقررها أحكام الشريعة الإسلامية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي نظام آخر؛ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من ارتكب جريمة تحرش.
2- تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة العود أو في حالة اقتران الجريمة بأي مما يأتي:
أ- إن كان المجني عليه طفلاً.
ب- إن كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ج- إن كان الجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.
د- إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
هـ- إن كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
و- إن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك.
ز- إن وقعت الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.
كما نصت المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، على أنه «يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى العثوبتين كل شخص يرتكب الجرائم الآتية »؛ إذ جاء في الفقرة الرابعة من المادة: «المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها ».
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شمااالي[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يوم واحد
خل البنات ينفعونك الحين
سبحان الله هم اللي فضحوا انفسهم
فيصل[ عدد التعليقات: 497 ] نشر منذ يوم واحد
اخذوا عقلك
تعهد والباب
لو احد عرف ان هذه العقوبات تتطبق
والله ما يقول ل امه احبك
قال خل البنات ينفعونك
والدليل ح يحصل تحرش وتحرشين بل ثلاث تحرشات
ولا خوف ولا يحزنون
من قرارات الورق
كله ماش
ومن امن العقوبه اساء الادب
يا بلادي واصلي
جراح[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ يوم واحد
الله يجزاك خير معاك في كلامك كله
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 24 ساعة
قال الله تعالى
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون
هذا حال هذه الفئة التي لا تريد الا الارجاف والتشكيك بالمسؤلين
وبالاحرى هذا هو هدفهم الاول ضمن سياستهم المفضلة عنز ولو طارت لخلق حالة انفصام بالطرق المستمر على خلخلة تقة الناس بقادتهم وتكرار هذا بكل مناسبة لغرسه في ذاكرتنا
كما نعلم جميعا عن جيش ايران الالكتروني وذباب انطوان بشارة هولاء هم يتلونون باسماء مختلفة للتركيز على هذه النقطة بالذات وجعلها مسلمة بتكرار تداولها
وسترون هذا كثيرا بصيغ مختلفة مثل لو ماعطوهم المجال كان ماشفنا مثل هذا
واكيد معطينهم النور الاخضر
واين دور هيئة الامر بالمعروف ( وكانها شمس الله الطالعة وتعرف كل شيء-ولو انصف لقال لماذا نتعاون مع الهيئة ونبلغ عن اي منكر نراه مع العلم بان الهيئة اطلقت رقمها الموحد منذ فترة طويل للتواصل والبلاغات 1909 ولكنهم يتعامون او يتكاسلون وكان الامر لا يعنيهم)
ومثل كلام احدهم حبر على ورق او بكرا يطلقونهم او تعهد ويمشون وغيرها من الاساليب التي خبرناها وخبرنا كذبها خاصة في عهد الحزم وليس هذا الخبر الا واحدا من عشرات الادلة التي تفضح كذبهم
ولو المجال يسمح لنسخت لكم الاف العينات وبمختلف الاسماء الوهمية كلها تركز على غرس هذه الفكرة بعقولنا وجعلها مسلمة نتذكرها دائما ونمارسها في كل مناسبة مع قيادتنا بالتشكيك فيهم وتوجس الكذب منهم
وهم يعرفون اهمية هذا ولذلك يجندون رجالهم وينفقون الاموال الطائلة جدا لتكريس هذه الفكرة الشيطانية لتبيط الروح المعنوية بيننا وخلخلة ثقتنا ببعضنا ببعض
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ يوم واحد
نبغى تسفيرهم ومنعهم من الدخول للمملكة ووضعهم على البلاك لست؟!
السوريين كلاب شوارع وأوسخ شعب من ناحية التعامل والأخلاق إلا من رحم ربي وهم قله فقط، ووالله ما عرفو النعمة إلا في بلدنا.. هزلت ورب الكعبة ومنظر مقزز ودخيل على مجتمعنا
سفروهم وخلوهم عظه لغيرهم
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ يوم واحد
نبغى تسفيرهم ومنعهم من الدخول للمملكة ووضعهم على البلاك لست؟!
السوريين كلاب شوارع وأوسخ شعب من ناحية التعامل والأخلاق إلا من رحم ربي وهم قله فقط، ووالله ما عرفو النعمة إلا في بلدنا.. هزلت ورب الكعبة ومنظر مقزز ودخيل على مجتمعنا
سفروهم وخلوهم عظه لغيرهم
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ يوم واحد
نبغى تسفيرهم ومنعهم من الدخول للمملكة ووضعهم على البلاك لست؟!
السوريين كلاب شوارع وأوسخ شعب من ناحية التعامل والأخلاق إلا من رحم ربي وهم قله فقط، ووالله ما عرفو النعمة إلا في بلدنا.. هزلت ورب الكعبة ومنظر مقزز ودخيل على مجتمعنا
سفروهم وخلوهم عظه لغيرهم
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
ابو حرب[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ يوم واحد
جلدهم فى الصفاة امام الناس وارسالهم ال حافظ الاسد لن نرضى بقير تسفيرهم
كجمغلو[ عدد التعليقات: 14692 ] نشر منذ يوم واحد
لو لم يجدوا هؤلاء الشباب تغنج ومياعه وقبول بالتحرش من قبل الفتيات ما تجرأوا
لذلك لا بد من القبض على النعاج قبل الخرفان
في وقتنا هذا النساء هن سبب معظم المشاكل
ابو حرب[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ يوم واحد
قلنالكم الكلاب يتسترون خلف الدقون
ابو حرب[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ يوم واحد
النعاج برضهم سورياي
qlq[ عدد التعليقات: 5880 ] نشر منذ يوم واحد
…
نتظر التصريح
من الجهه المعنية
زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
ههههه انت الان تعلق على التصريح
ابوعلي[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ يوم واحد
يجب ايداع البنات بالسجن فهم مصدر الشر الاول ولولا انهم اعطو الضوء الاخضر لما تجرا عليهم الرجال والمحكمه كفيله بتربيه من لم يربيه والديه
مغرد[ عدد التعليقات: 1093 ] نشر منذ 24 ساعة
فيه بنات يبتزون الشباب اعطنا 500 والا نقول متحر ش فى بعض المولات
فيصل ابو طلال[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 23 ساعة
ليش ما يسفر نهايي ليش بس السجن يطلع ويتحرش مره ثانيه ليش ما يسفر بما انه مقيم وليس مواطن
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 190 ] نشر منذ 22 ساعة
صدقوني لن يتجرا احد علي التحرش بالفتيات الا اذا راي علامات القبول
طلال[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
كلامك غير معقول يعني مروجين المخدرات ملاقين قبول؟ نفس السلق اللي بالمقطع يخالفون وهم عارفين ان العقوبة او التسفير بانتظارهم مثل مروجين المخدرات يبيعون وهم عارفين انهم سيقتلون
ابو ماجد[ عدد التعليقات: 1559 ] نشر منذ 21 ساعة
عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال،طبقو فيهم هذه العقوبات وبعدها رحلوهم الي بلادهم هولاء الجرزان
ابو خالد[ عدد التعليقات: 1559 ] نشر منذ 21 ساعة
طيب والشباب السعوديين الموجودين ليش ماتدخلون ولقنو هولاء الكلاب السوريين ضرب وركل ورفس وسحل
زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
فتش عن الاجانب اكثرهم كلاب بالذات الزيود والسوريين والاخونج
السيف الاجرب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 16 ساعة
طبقوا عليهم العقوبات وبعد انتهاء محكوميتهم على طول من باب السجن الى الترحيل على حسابهم الخاص او حساب سفاراتهم او تشغيلهم اعمال شاقة اذا لايوجد لهم سفارة
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43731 ] نشر منذ 16 ساعة
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 43731 ] نشر منذ 16 ساعة
الله لايبلانا