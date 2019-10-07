الإطاحة بمقيمين قاما بتصرفات غير لائقة تجاة فتيات بالرياض
علمت صدى من مصادرها بانه تم القبض على المقيمين الذين ظهروا في مقطع فيديو تداول عبر شبكات التواصل بشكل واسع ويحوي ألفاظ سيئة .
وأكدت المصادر بأن القبض تم في إحدى المجمعات التجارية بالعاصمة الرياض وأعمارهم ما بين ٢٦ و ٢٧ .
ومن المتوقع صدور بيان حول عملية القبض عليهم خلال الساعات القادمة.
جدير بالذكر أن الشاب نشر الفيديو عبر حسابه على « سناب شات » ، إذ ظهر وهو يتحدث مع الفتيات داخل مكان عام بمدينة الرياض دون حياء.
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 84001 ] نشر منذ 8 دقائق
ادبوا فيهم اللي باالاصلاب ..
كونان[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 دقائق
امسكو عنزكم مايجيكم تيسنا