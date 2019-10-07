الإطاحة بمقيمين قاما بتصرفات غير لائقة تجاة فتيات بالرياض

سعيد العجل(صدى):

علمت صدى من مصادرها بانه تم القبض على المقيمين الذين ظهروا في مقطع فيديو تداول عبر شبكات التواصل بشكل واسع ويحوي ألفاظ سيئة .

وأكدت المصادر بأن القبض تم في إحدى المجمعات التجارية بالعاصمة الرياض وأعمارهم ما بين ٢٦ و ٢٧ .

ومن المتوقع صدور بيان حول عملية القبض عليهم خلال الساعات القادمة.

جدير بالذكر أن الشاب نشر الفيديو عبر حسابه على « سناب شات » ، إذ ظهر وهو يتحدث مع الفتيات داخل مكان عام بمدينة الرياض دون حياء.

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