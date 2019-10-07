الاتحاد يستغل فترة التوقف لتصحيح المسار

نواف السالم(صدى):

يستعد فريق الاتحاد إلى اعتماد برنامج تدريبي خاص خلال فترة التوقف الحالية، بالتزامن مع مواجهات الأخضر مع منتخبي سنغافورة وفلسطين ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.

ووضع خوزيه سييرا المدير الفني للاتحاد، برنامجًا تدريبيًا خاصًا خلال فترة التوقف، على أن يتخلله لقاء ودي؛ لعدم انقطاع اللاعبين عن أجواء المباريات ومتابعة عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا باستمرار خلال اللقاءات الرسمية الماضية.

ومن المقرر أن يتضمن البرنامج حصصًا لياقية وإعدادًا بدنيًا وحصصًا أخرى فنية وتكتيكية وتصحيح أخطاء اللاعبين الذين قعوا فيها خلال اللقاءات السابقة، على أن تكون فترة التوقف بمثاية فرصة لتصحيح مسار الفريق بعد خسارته من الحزم في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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