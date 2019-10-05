إدارة الاتحاد تقترب من إقالة سييرا لتهدئة الجماهير الغاضبة

ماجد محمد(صدى):

يبدو أن إدارة الاتحاد لا تجد مفر الأن عقب النتائج المخيبة للآمال سوى إقالة المدرب التشيلي سييرا؛ خاصة في ظل الغضب العارم الذي سيطر على الجماهير.

وقالت مصادر مقربة من إدارة الاتحاد إنه يتم الأن دراسة إقالة سييرا بشكل كبير.

وبدأت إدارة النادي في تلقي عدد من السير الذاتية للمدربين تمهيدًا للدخول معهم في تفاوضات تحسبًا لقرار الإقالة المتوقع.

وخسر الاتحاد مع سييرا ثلاث مباريات من أصل 6 لقاءات شارك فيها الفريق في الدوري إضافة لخروجه من البطولة الآسيوية على يد الهلال.