إدارة الاتحاد تقترب من إقالة سييرا لتهدئة الجماهير الغاضبة
يبدو أن إدارة الاتحاد لا تجد مفر الأن عقب النتائج المخيبة للآمال سوى إقالة المدرب التشيلي سييرا؛ خاصة في ظل الغضب العارم الذي سيطر على الجماهير.
وقالت مصادر مقربة من إدارة الاتحاد إنه يتم الأن دراسة إقالة سييرا بشكل كبير.
وبدأت إدارة النادي في تلقي عدد من السير الذاتية للمدربين تمهيدًا للدخول معهم في تفاوضات تحسبًا لقرار الإقالة المتوقع.
وخسر الاتحاد مع سييرا ثلاث مباريات من أصل 6 لقاءات شارك فيها الفريق في الدوري إضافة لخروجه من البطولة الآسيوية على يد الهلال.
ابو راشد[ عدد التعليقات: 1273 ] نشر منذ 2 ساعتين
إدارة الاتحاد تقترب من إقالة سييرا لتهدئة الجماهير الغاضبة والاهلي انهزم من الوحده اقالو المدرب برنكو مشكلة الاندية الكبيرة لا يتقبلو مبدأ الهزيمة من الاندية الصغيرة التعاون هزم الاتحاد في النهائي وتوج بالبطولة والفتح توج ببطولة الدوري قبل عدة سنوات بعد ان اطاح بجميع الاندية الكبيرة وتوج بالكاس هذا حال الكرة يوما لك ويوم عليك