بالفيديو..جوازات سفر إيرانية تتساقط من القوات التي تطارد متظاهري العراق

بغداد(صدى):

وثق عراقيون مقطع فيديو، أوضح وجود جوازات سفر إيرانية، أفادوا بأنها سقطت من القوات الأمنية التي كانت تطارد المتظاهرين وتقمعهم بالرصاص الحي قرب ساحة التحرير وسط بغداد.

ويظهر الفيديو مجموعة من المتظاهرين وهي تحمل بيدها جوازات السفر الإيرانية التي سقطت من القوات الأمنية.

وتستمر المظاهرات التي تشهدها عدد من المناطق في العراق تتقدمها العاصمة بغداد، منذ الثلاثاء، ضمن موجة احتجاجات على الفساد الحكومي وأعداد البطالة العالية بالإضافة إلى النقص في الخدمات الأساسية.

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