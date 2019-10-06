للمرة الأولى.. الجيش العراقي يتدخل في أزمة التظاهرات

بغداد(صدى):

تدخل الجيش العراقي للمرة الأولى ، اليوم الأحد، في أزمة التظاهرات الشعبية؛ لحماية مقار الحكومة المحلية في محافظة ذي قار، جنوب البلاد، خشية قيام المتظاهرين باقتحامها.

ومن قبل كانت قوات تتبع وزارة الداخلية تتولى حماية المؤسسات الحكومية وبينها مبنى المحافظة ومجلس المحافظة في ذي قار.

وأوضح الملازم في شرطة طوارئ ذي قار محمد، أن قوات من الجيش العراقي وصلت الى وسط مدينة الناصرية وتولت لأول مرة حماية مؤسسات الحكومة المحلية بدلًا من قوات الشرطة.

ولفت إلى أن الإجراء جاء بعد معلومات عن عزم المتظاهرين على اقتحام مبنى المحافظة وسط مدينة الناصرية.

وأشعل لمحتجون مساء السبت النيران في 9 مقار ومكاتب للأحزاب السياسية الشيعية والحشد الشعبي إلى جانب مبنى تلفزيون الأهوار.

وشهد العراق احتجاجات عنيفة، منذ الثلاثاء، بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.