وزير التعليم: رفعنا سقف الرواتب..والمنتقدين تركوا الإيجابيات وركزوا على الرخصة

حمود العنزي(صدى):

أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن موضوع لائحة الوظائف التعليمية شهد لغطاً كبيراً، رغم أنها تصب في صالح المعلم.

وأوضح الوزير أنه تم رفع سقف رواتب المعلمين والمعلمات، قائلا: كان هناك بدل للتعليم يقارب 33%، وأصررنا ألا يكون بدلاً وجعلناه ضمن الراتب الأساسي، بحسب عكاظ.

وأشار إلى أن منتقدو لائحة الوظائف التعليمية تركوا كل الإيجابيات وركزوا على الرخصة المهنية باختبار الكفايات أو الشهادة، وربط العلاوة بالرخصة التي لها مسوغات من ضمنها الحصول على 50 درجة من 100.

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