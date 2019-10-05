في يومهم العالمي.. وزير التعليم يوجه رسالة خاصة للمعلمين

علي القحطاني(صدى):

وجه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم، رسالة إلى إلى المعلمين والمعلمات؛ احتفالًا بيوم المعلم الذي تم يالاحتفال به في 5 أكتوبر من كل عام.

وقال « آل الشيخ » على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «زملائي المعلمين والمعلمات .. يُشيد العالم في 5 أكتوبر من كل عامٍ برسالتكم ودوركم الوطني التنموي، ونحن دومًا نفخر بكم، ونعتز بجهودكم».

وأضاف في تغريدة له « باسم أبنائكم الطلاب والطالبات شكرًا لكم، وكل عامٍ وأنتم عطاءٌ وولاءٌ متجددٌ لوطننا الغالي، ولقيادتنا الرشيدة، وسيبقى عطاء المعلم مستقبل للوطن » .

ويحتفل العالم بـ «يوم المعلم» في الخامس من أكتوبر من كل عام والذي تم الاحتفال به منذ عام 1994؛ للإشادة بدور المعلمين حول العالم.