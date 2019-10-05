آخر المستجدات بأزمة «المكالمة» التي تهدد عرش ترامب

واشنطن(صدى):

أصدر الزعماء الديموقراطيّون الذين بدأوا في الكونجرس الأمريكي تحقيقاً لعزل الرئيس دونالد ترامب، الجمعة مذكّرةً رسميّة تُلزم البيت الأبيض بأن يُسلّمهم بحلول 18 أكتوبر وثائق تتعلّق بقضيّة الاتّصال الهاتفي بين ترامب ونظيره الأوكراني.

وكتب الديمقراطيون في بيان: لقد رفض البيت الأبيض التعاون، أو حتّى الردّ على طلبات متعدّدة مِن لجاننا، لتسليم وثائق بشكل طوعي.

وأضافوا أنّه بعد نحو شهر من التعطيل، يبدو واضحًا أنّ الرئيس اختار طريق التحدي والعرقلة والتستر.

وكانت مكالمة هاتفية مسربة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دفع فيها ترامب مرارًا وتكرارًا للتحقيق مع نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وابنه.

ويستند الديمقراطيون في الكونجرس على المكالمة في الإجراءات التي بدأوها في مجلس النواب الأمريكي من أجل عزل ترامب.

وفي حال ثبت طلب الرئيس الأمريكي، من نظيره الأوكراني، التدخل في مسار الانتخابات المقررة العام المقبل، من خلال طلب التحقيق مع منافسه المحتمل عن الحزب الديمقراطي جو بايدن، فإن ترامب قد يواجه العزل.

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