أول تعليق لترامب على محاولات عزله 

واشنطن(صدى):

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، حيث اعتبر ذلك “انقلاباً”.

وأبان ترامب في تغريدتين على موقع “تويتر”، قائلا:”لقد توصّلت إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس عزلًا بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم”.

ووصف ما يحدث بالانقلاب كذلك “على التعديل الثاني (للدستور) وعلى والجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأميركية”.

وقام ترامب بحشد مؤيديه لمهاجمة الديمقراطيين، كما وصفه مسرب المكالمة الهاتفية بالمزيف الذي طلب ترامب أن يقابله وجها لوجه.