أول تعليق لترامب على محاولات عزله
شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما حادا على التحقيق الذي أطلقه الديموقراطيون في مجلس النواب بهدف عزله، حيث اعتبر ذلك “انقلاباً”.
وأبان ترامب في تغريدتين على موقع “تويتر”، قائلا:”لقد توصّلت إلى استنتاج مفاده أنّ ما يحدث ليس عزلًا بل هو انقلاب هدفه الاستيلاء على سلطة الناس وتصويتهم وحرياتهم”.
ووصف ما يحدث بالانقلاب كذلك “على التعديل الثاني (للدستور) وعلى والجيش والجدار الحدودي وعلى حقوقهم التي وهبها إياهم الله كمواطنين للولايات المتحدة الأميركية”.
وقام ترامب بحشد مؤيديه لمهاجمة الديمقراطيين، كما وصفه مسرب المكالمة الهاتفية بالمزيف الذي طلب ترامب أن يقابله وجها لوجه.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52810 ] نشر منذ 4 ساعات
ترامب عنده دراااااااااهم
والي مثل هذا لاتخاف عليه😉
زائر[ عدد التعليقات: 2645 ] نشر منذ 4 ساعات
اظن مصممين علي المسائله حيستدعوك
زائر[ عدد التعليقات: 2645 ] نشر منذ 4 ساعات
اظن مصممين علي المسائله حيستدعوك ويشوفوا ردك علي الاتهام والتصويت بعدين