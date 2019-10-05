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بالفيديو.. مشجع اتحادي يحضر مباراة الحزم بملابس الإحرام

بالفيديو.. مشجع اتحادي يحضر مباراة الحزم بملابس الإحرام
نواف السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، ظهور أحد مشجعي فريق الاتحاد، أثناء توجهه لحضور مباراة فريقه مع فريق الحزم مرتديا ملابس الإحرام.

وظهر المشجع بملابس الإحرام متجهًا إلى ملعب الجوھرة، مؤكدًا أنه وصل من المدينة إلى جدة، وسیتابع المباراة ويتوجه بعدها مباشرة إلى مكة لأداء العمرة.

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الحزم على مضیفه الاتحاد بھدفین مقابل ھدف.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 1 ساعة

أعوذ بالله

[ عدد التعليقات: 2027 ] نشر منذ 30 دقيقة

مسوي ذكي، يبي يلفت النظر عشان الجائزة السيارة

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