من جديد.. شبح الإقالة يُلاحق سييرا

نواف السالم(صدى):

شن جمهور الاتحاد من جديد هجومًا لاذعًا على المدرب لويس سييرا بعد هزيمة الفريق أمام الحزم بشكل صادم في إطار الجولة السادسة من الدوري.

وكان الجمهور الاتحادي طالب بإقالة سييرا عقب خروج الاتحاد من دوري أبطال آسيا؛ إلا أنه عدد من النقاد الرياضيين طالبوا بالهدوء قبل اتخاذ مثل هذا القرار، مطالبين بإعطائه فرصة ثانية.

وكانت الإدارة ناقشت مسبقًا قرار إقالة سييرا، ولكن يبدو أنه تم إعطاء فرصة له، ولكن في ظل تلك الهزائم المتتالية فقد اقترب شبح الإقالة من سييرا.

وهاجم الإعلامي محمد البكيري سييرا، فقال : تبًا لك.. ولمن ولّاك على العميد أيها السباك، وحسبنا الله ونعم الوكيل.