بالفيديو.. «آل الشيخ» يشوق الجمهور بعرض تفصيلي لموسم الرياض

أميرة خالد(صدى):

يواصل المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، الترويج إلى موسم الرياض المقرر إنطلاقه يوم 11 أكتوبر الجاري، بأضخم الفعاليات الفنية والثقافية.

ونشر «آل الشيخ» على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يكشف عن تفاصيل موسم الرياض كافة.

وعلق رئيس هيئة الترفيه على الفيديو الذي تضمن عرض لفعاليات الموسم الفني والثقفي المنتظر، قائلًا « جاهزين لعرض تفصيلي لموسم الرياض ؟؟؟ … شوفو الفيديو».

وعلى الفور تفاعل متابعي المستشار تركي آل الشيخ مع مقطع الفيديو، مشيدين بتنوع وتعدد فعاليات موسم الرياض، وتواجدها في أكثر من مكان حتى تصل للجميع.

ومن جانبه قال الإعلامي مفرح الشقيقي مقدم برنامج «يا هلا» على روتانا خليجية: «تنوّع كبير، فعاليات في كل مكان، خيارات متعددة، موسم الرياض من البداية يُعطي إشارة للوفاء بكل وعوده، العد التنازلي يقترب، وعاصمتنا تستاهل».

وأَضاف «لا ننسى أنّ هذا الموسم يأتي كـ استكمال وتتويج لكل المواسم السابقة ، والتحدي الحقيقي كيف تتنافس مواسم السعودية لصناعة الجمال».

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