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بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق موسم الرياض

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق موسم الرياض
علي القحطاني(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو للترويج لموسم الرياض، الذي يبدأ 11 أكتوبر الجاري وحتى منتصف ديسمبر.

وأكد « آل الشيخ » ، أن الموسم سيكون أكبر موسم في المملكة، وسيكون هناك فعاليات بـ12 منطقة داخل الرياض، مستهدف بها المواطن والمقيم والسائح.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 460 ] نشر منذ 9 ساعات

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[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 3 ساعات

طيب اعطني فلوس
الانسان الفاهم يعرف انه يبغي يقضي علي مدخراتك ويخليك فقير شحاذ
الانسان الفاهم يعرف انه يبغي يقضي علي الاسرة ويفككها
يا عالم طبقو سنة نبيكم تعيشو في سلام

[ عدد التعليقات: 5822 ] نشر منذ 19 دقيقة

حتوحشونا

ياليت اقدر احضر

اااااااااااااااااااااااه يا القهر

موفقين يارب

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