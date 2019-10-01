بالفيديو.. تركي آل الشيخ يعلن موعد انطلاق موسم الرياض

علي القحطاني(صدى):

نشر المستشار تركي آل الشيخ، مقطع فيديو للترويج لموسم الرياض، الذي يبدأ 11 أكتوبر الجاري وحتى منتصف ديسمبر.

وأكد « آل الشيخ » ، أن الموسم سيكون أكبر موسم في المملكة، وسيكون هناك فعاليات بـ12 منطقة داخل الرياض، مستهدف بها المواطن والمقيم والسائح.