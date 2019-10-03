بعد نشره «بصدى» بلدية أضم تغرم وتوقف عامل كافتيريا بيده عدة جروح
تلقت صحيفة «صدى الإلكترونية» صباح اليوم الخميس تعقيباً من بلدية محافظة أضم ، على العامل الذي نشرت الصحيفة خبره تحت عنوان «بالفيديو: عامل كافتيريا في أضم بلا قفاز ويده مليئة بالجروح».
جاء فيه: باشرت بلدية محافظة أضم كافتيريا بها عامل لم يرتدي القفاز بالإضافة إلى جروح متفرقة بيده ، وعلى الفور تم توجيه رئيس البلدية المهندس: عمر الزهراني لقسم الخدمات وصحة البيئة بالانتقال لموقع الكافتيريا ، ومباشرة الحالة واتخاذ كافة الاجراءات النظامية لضمان صحة المستهلك .
وفي حينه تم الوقوف على الكافتيريا واتخذت كافة الاجراءات وتطبيق الغرامة ، بالإضافة إلى إيقاف العامل عن العمل حتى يتم التأكد من سلامته.
وتنوه بلدية أضم لكافة المواطنين والمقيمين ، التواصل معها في حال وجود أي شكوى على حسابها في تويتر أو تقديم بلاغ على رقم الطوارئ 904 .
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جراح[ عدد التعليقات: 256 ] نشر منذ 1 ساعة
كان الله بعون المواطن
هوبي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكله عنده فطيره لاتقاوم
شليويح[ عدد التعليقات: 223 ] نشر منذ 32 دقيقة
ابك به ماضوع ما تعرفونه عن مطاعم المندي والكبسه…
يعلم الله اني شفت هالشي..
يقوم العمال بجمع فضلة الرز الي يخليها الزباين من طلبات المحلي ويبيعونه مره ثانيه …يعني ابك تاكل فضله وسعابيل