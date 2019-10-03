بعد نشره «بصدى» بلدية أضم تغرم وتوقف عامل كافتيريا بيده عدة جروح

حامد العمري(صدى):

تلقت صحيفة «صدى الإلكترونية» صباح اليوم الخميس تعقيباً من بلدية محافظة أضم ، على العامل الذي نشرت الصحيفة خبره تحت عنوان «بالفيديو: عامل كافتيريا في أضم بلا قفاز ويده مليئة بالجروح».

جاء فيه: باشرت بلدية محافظة أضم كافتيريا بها عامل لم يرتدي القفاز بالإضافة إلى جروح متفرقة بيده ، وعلى الفور تم توجيه رئيس البلدية المهندس: عمر الزهراني لقسم الخدمات وصحة البيئة بالانتقال لموقع الكافتيريا ، ومباشرة الحالة واتخاذ كافة الاجراءات النظامية لضمان صحة المستهلك .

وفي حينه تم الوقوف على الكافتيريا واتخذت كافة الاجراءات وتطبيق الغرامة ، بالإضافة إلى إيقاف العامل عن العمل حتى يتم التأكد من سلامته.

وتنوه بلدية أضم لكافة المواطنين والمقيمين ، التواصل معها في حال وجود أي شكوى على حسابها في تويتر أو تقديم بلاغ على رقم الطوارئ 904 .

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