بالفيديو : عامل كافتيريا في أضم بلا قفاز ويده مليئة بالجروح

جامد العمري(صدى):

رصد مواطن بمحافظة أضم عامل كافتيريا ، لم يرتد القفاز بالإضافة إلى جروح متفرقة بيده .

وفي التفاصيل ذكر المواطن ( ع ، ج الذبياني )ل ” صدى ” أنه وحين مروره بالكافتيريا الواقعة على طريق مستشفى أضم العام ، تفاجأ بالعامل الذي يُعد له الوجبة غير مرتدي للقفاز الذي توجب البلدية جميع عمال البوفيهات والمطاعم على ارتدائه .

وأردف أنه عندما تناقش مع العامل في مطالبته بلبس القفاز ؛ تفاجأ بمنظر مقزز ، ألا وهو وجود جروح وتقرحات منتشرة على يد ذلك العامل ، مما حدا به لترك تلك الوجبة .

كما أبدى المواطن استياءه من عدم تجاوب بلدية أضم ، لشكوى تقدم بها في وقت سابق .

كما تواصلت ” صدى ” بدورها مع المتحدث الرسمي لبلدية محافظة أضم الأستاذ يحيى عبدالرحمن المعافي والذي ذكر أن البلدبة انتقلت إلى الكافيتريا وقامت بتغريم المحل غرامة مالية .