استعدادت لبدء محاكمة أخطر 3 إرهابيين..أحدهم تزوج امرأة متزوجة

عادل الحربي(صدى):

على خلفية عقد أولى جلسات محاكمة الخلية الإرهابية المكونة من ٤٥ متهمًا والمتورطة في تفجير المساجد بالمملكة واغتيال رجال الأمن، بدأت الاستعدادات لمحاكمة 3 إرهابيين من ضمن الخلية المعروفة بـ خلية الأطفال.

ومن بين الثلاثة إرهابيين الإرهابي عقاب معجب قزعان العتيبي؛ وانضم لتنظيم داعش في سوريا، ثم عاد إلى المملكة، وشارك في إطلاق النار على المصلين في مسجد الدالوة بالأحساء، وتفجير مسجد قوات الطوارئ في عسير، وله علاقة بحادثة اغتيال الشهيد العميد كتاب ماجد كتاب الحمادي العتيبي واغتيال رجل أمن في منطقة الخزن الاستراتيجي، وتأسيس مصنع للمتفجرات في محافظة ضرماء.

والإرهابي الثاني هو سويلم هادي الرويلي، أحد منفذي جريمة الدالوة، والمتورط في تفجير مسجد الطوارئ، إذ وفر المأوى لرفيقه الإرهابي عقاب في دومة الجندل.

وتزوج الرويلي من امرأة متزوجة لبضعة أشهر واكتفى لإتمام الزواج بشهادة من قام بإيوائهما في مسكنه.

وثالثهم عبدالملك البعادي، والذي نجح في تجنيد خلية الأطفال، التي استهدفت المصلين ورجال الأمن وقام بأخذ البيعة منهم وأرسلها لعناصر التنظيم.

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