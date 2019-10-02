بدء محاكمة 45 إرهابي تورطوا في اغتيالات وتفجير مساجد بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أولى جلسات محاكمة خلية ارهابية خطيرة مكونة من ٤٥ متهمًا تورطوا في جرائم عدة مهددين أمن المملكة .

وكان من أبرز الجرائم التي نفذها المتهمون الإشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها ، والاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم العميد كتاب الحمادي .

كما اشترك المتهمون في تفجير مسجد المشهد في نجران وتفجير مسجد الرضا بالأحساء والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الامن في مركز شريف الحدود بعرعر .