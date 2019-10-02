بدء محاكمة 45 إرهابي تورطوا في اغتيالات وتفجير مساجد بالمملكة
عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أولى جلسات محاكمة خلية ارهابية خطيرة مكونة من ٤٥ متهمًا تورطوا في جرائم عدة مهددين أمن المملكة .
وكان من أبرز الجرائم التي نفذها المتهمون الإشتراك في تفجير مسجد مركز تدريب لقوات الطوارئ بأبها ، والاشتراك في اغتيال رجال أمن من ضمنهم العميد كتاب الحمادي .
كما اشترك المتهمون في تفجير مسجد المشهد في نجران وتفجير مسجد الرضا بالأحساء والاشتراك في المواجهة المسلحة مع رجال الامن في مركز شريف الحدود بعرعر .
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