بغداد(صدى):

أفاد مراسل العربية، في نبأ عاجل، بوقوع انفجارات داخل المنطقة الخضراء في بغداد إثر هجوم صاروخي، في الساعات الأولى من اليوم الخميس.

وكان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد أعلن حظر التجول في بغداد اعتبارا من الخامسة من صباح الخميس حتى إشعار آخر.

يأتي ذلك بعد يومين من اندلاع احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد والتي تحولت إلى العنف.

وكان التلفزيون العراقي قد أعلن وفاة متظاهر وإصابة 25 من بينهم 5 من قوات الأمن في المواجهات في محافظة ذي قار، فيما ذكرت مصادر عراقية رسمية أن حصيلة المواجهات بين الأمن والمحتجين، أمس الأربعاء، قتيلان و82 مصاباً جراء احتجاجات اليوم في بغداد.

اقرأ أيضًا: