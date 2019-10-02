أول رائد فضاء إماراتي ينشر صورة لمكة المكرمة من المحطة الدولية

نايف السالم(صدى):

شارك هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، متابعيه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بصورة رائعة لمكة المكرمة تم التقاطها من محطة الفضاء الدولية.

ونشر «المنصوري» الصورة على حسابه الرسمي، معلقًا «صورة فضائية لمكة المكرمة، حيث تهفو قلوب المؤمنين، وتلهج ألسنتهم بالابتهال إلى الله، مع كل الحب للمملكة العربية السعودية الشقيقة».

ويعد هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، ويشارك في رحلة إلى محطة الفضاء الدولية ضمن مجموعة من رواد الفضاء، والتي انطلقت يوم الأربعاء الماضي وتستمر لمدة 8 أيام.

اقرأ أيضًا:

وصول أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية