وصول أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية

واشنطن(صدى):

وصل منذ قليل أول رائد فضاء عربي إلى محطة الفضاء الدولية في إنجاز جديد يُضاف لسجل العرب.

وكان انطلق إلى محطة الفضاء الدولية، الأربعاء، الإماراتي هزاع المنصوري، ليكون بذلك أول رائد فضاء عربي يزور المحطة، وذلك على متن مركبة من كازاخستان.

ويرافق هزاع المنصوري على متن المركبة ” سويوز أم أس 15 ” ، التي انطلقت من مدينة بايكونور، كل من رائدي الفضاء الروسي أوليغ سكريبوتشكا والأميركية جيسيكا مير.

وسيقضي المنصوري ثمانية أيام في محطة الفضاء الدولية، التي تعد المشروع العلمي والتكنولوجي الأكثر تطورا، والأعلى تكلفة على الإطلاق، في تاريخ استكشاف الفضاء.