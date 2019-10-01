مغن « عاش لبنان » بدلًا من « عاش سلمان » يُحيي حفلًا في تبوك

أميرة خالد(صدى):

كشف الفنان الأردني، عمر العبداللات، عن إحيائه حفلًا في تبوك خلال الأيام المقبلة.

وأكد الفنان الأردني، أن حفله سيقام في مركز الأمير سلطان الحضاري، يوم الثلاثاء الموافق 8 أكتوبر الجاري.

يذكر أن « العبداللات » ، كان قد انتشر له مقطع فيديو، وهو يؤدي وصلات غنائية في مسرح بلبنان، وحاول غناء «عاش لبنان» بدلًا من «عاش سلمان» وهو ما رفضه الجمهور السعودي المتواجد في الحفل.

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