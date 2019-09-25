« عاش سلمان » تضع فنان أردني في موقف محرج

أميرة خالد(صدى):

تعرض الفنان الأردني عمر عبداللات إلى موقف محرج عندما حاول استبدال جملة عاش سلمان بـ عاش لبنان عندما كان يحيي حفلًا في لبنان.

وانتشر فيديو من داخل أحد المسارح في دولة لبنان خلال الحفل؛ والذي أظهر محاولة المطرب استبدال جملة عاش سلمان بـعاش لبنان.

ورفض الجمهور رفضاً تاماً ترديدها وراءه الأمر الذي تسبب في إحراجه على المسرح وإعادة طلبه للجمهور.

وعلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الفيديو فقال أحدهم : يبغاهم يقولون عاش لبنان وهم يقولون عاش سلمان.

وغرد آخر : بغا يقتبس أغنية عاش سلمان بعاش لبنان لكن الجمهور أعادها لأصلها عاش سلمان.