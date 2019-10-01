سجون الملالي تحتجز دبلوماسيين عراقيين وتعرضهما للتعذيب
كشفت وسائل إعلام عراقية، أمس الاثنين، أن سلطات النظام الإيراني اعتقلت موظفين دبلوماسيين عراقيين في مدينة مشهد، مشيرةً إلى أنهما تعرضا للتعذيب والضرب.
وأشارت إلى وجود وثيقة سرية صادرة من القنصلية العراقية بمدينة مشهد الإيرانية، تشير إلى أنه بتاريخ 28 من سبتمبر الحالي، رصدت الجهات الأمنية الإيرانية اثنين من الموظفين الموفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الأربعينية.
وأوضحت أن هذه الجهات اعتدت على الموظفين بالضرب واعتقلتهما في الشارع، وعند إبلاغ الجهات الإيرانية أنهما موظفا خدمة خارجية وأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، قامت باحتجازهما وإيداعهما في الحبس إلى اليوم التالي وتحويل أوراقهما إلى القضاء.
ولفتت إلى أن المحكمة طالبت بدفع كفالة مقابل إخراجهما من السجن، وبعد إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية أطلق سراحهما من دون دفع كفالة.
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 29096 ] نشر منذ 5 ساعات
رايحيم الى مشهد من اجل البحث عن المتعه الجنسيه
ابوبدر[ عدد التعليقات: 1221 ] نشر منذ 3 ساعات
بقريح
جراح[ عدد التعليقات: 246 ] نشر منذ 3 ساعات
ايران المجوسية ما قدرت تتعرف على اذنابها من اهل العراق تستاهل يا هكري انت وياه
عبدالرحمن القحطاني[ عدد التعليقات: 381 ] نشر منذ 1 ساعة
اقدوا فيهم والله ان ودي انهم يعلقون كل شيعي عربي من اذانيه علشان يعرفون العرب ان المجوس لا تحبهم ولا تدافع عنهم بل تدافع عن مصالحها في المنطقه وان التشيع الذي تدعيه ما هو إلا غطاء لنشر المجوسية النتنه المبغضه للعرب وللاسلام عامة، ياعرب استيقضوا من سباتكم وعلموا ان الدولة الصفوية دولة حقد وكره للعرب ولن ترضى عنكم مهما قدمتم لها من تنازلات فهي دولة مجوسية ولن تتخلى عن هدفها ومبادئها .
اللهم اعز بلاد الحرمين الشريفين التي لا تزال شوكه في نحر المجوس اللهم انصرها عليها وحفظ قادتنا ودلهم على الخير ونصرهم
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4580 ] نشر منذ 18 دقيقة
ايران المجوس يكرهون العرب مهما كان مذهبة او طائفتة
ولايحترمون الاعراف الدبلوماسية والقوانيين الدولية …
لابد من اجتثاثهم قبحهم الله واهلكهم .