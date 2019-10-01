سجون الملالي تحتجز دبلوماسيين عراقيين وتعرضهما للتعذيب

وكالات(صدى):

كشفت وسائل إعلام عراقية، أمس الاثنين، أن سلطات النظام الإيراني اعتقلت موظفين دبلوماسيين عراقيين في مدينة مشهد، مشيرةً إلى أنهما تعرضا للتعذيب والضرب.

وأشارت إلى وجود وثيقة سرية صادرة من القنصلية العراقية بمدينة مشهد الإيرانية، تشير إلى أنه بتاريخ 28 من سبتمبر الحالي، رصدت الجهات الأمنية الإيرانية اثنين من الموظفين الموفدين من مركز وزارة الخارجية إلى البعثة العراقية في مشهد لغرض الزيارة الأربعينية.

وأوضحت أن هذه الجهات اعتدت على الموظفين بالضرب واعتقلتهما في الشارع، وعند إبلاغ الجهات الإيرانية أنهما موظفا خدمة خارجية وأنهما يتمتعان بالحصانة الدبلوماسية، قامت باحتجازهما وإيداعهما في الحبس إلى اليوم التالي وتحويل أوراقهما إلى القضاء.

ولفتت إلى أن المحكمة طالبت بدفع كفالة مقابل إخراجهما من السجن، وبعد إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية أطلق سراحهما من دون دفع كفالة.

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