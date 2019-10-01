كيلي كرافت تسخر من إيران في مجلس الأمن بشكل لاذع

واشنطن(صدى):

وجهت كيلي كرافت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة سخرية لاذعة إلى إيران لمشاركتها في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك حول الأزمة السورية.

وقالت كرافت: من المفارقات أن تجلس إيران معنا، وهي الدولة المسؤولة عن الكثير من المذابح في سوريا – ومعظم الصراعات اليوم في الشرق الأوسط – لإلقاء محاضرات على طريق السلام في سوريا.

وتابعت: إذا كانت إيران ترغب حقًا في المساهمة بالعملية السياسية، وفقًا لقرار مجلس الأمن 2254، فعليها أن تغادر سوريا وتسحب ميليشياتها وتزيل فروعها دون تأخير.

ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015 جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.

كما يطلب من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بهدف إجراء تحول سياسي.