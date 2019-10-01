جده تودع «حارس الملوك» بوضع صورته على أكبر شاشة عرض

نايف السالم(صدى):

ودعت محافظة جدة اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- ،بعرض صورته على أكبر شاشة تلفزيونية على طريق الملك عبدالعزيز.

ويأتي عرض صورة اللواء المغفور له على الشاشة العملاقة، إبرازًا لمدى أهمية دوره في حراسة الملوك وإخلاصه في عمله، ومحبة الناس له.

يذكر أن اللواء الفغم قد توفي بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين صديق قديم له في منزل أحد أصدقائه بجدة.

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