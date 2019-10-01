جده تودع «حارس الملوك» بوضع صورته على أكبر شاشة عرض
ودعت محافظة جدة اللواء عبدالعزيز الفغم -رحمه الله- ،بعرض صورته على أكبر شاشة تلفزيونية على طريق الملك عبدالعزيز.
ويأتي عرض صورة اللواء المغفور له على الشاشة العملاقة، إبرازًا لمدى أهمية دوره في حراسة الملوك وإخلاصه في عمله، ومحبة الناس له.
يذكر أن اللواء الفغم قد توفي بطلق ناري غدرًا بعد أن تطور النقاش بينه وبين صديق قديم له في منزل أحد أصدقائه بجدة.
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52779 ] نشر منذ 6 ساعات
الله يرحمه
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 1608 ] نشر منذ 6 ساعات
كيف المغفور له لانتعلى على الله علمه عند الله .
عزوز[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
المغفور له باذن الله
علي بدوي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 4 ساعات
المغفور له باذن الله
الحقباني[ عدد التعليقات: 380 ] نشر منذ 33 دقيقة
لن ينفعه إلا عمله الصالح رحمه الله ووضع صورته في أكبر شاشة في جده لن ينفعه رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون