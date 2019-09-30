شاهد مواطن يٌبدع في رسم جدارية مٌهيبة للشهيد الفغم

علي القحطاني(صدى):

وثق مواطن لحظة قيامه برسم جدارية رائعة؛ للشهيد اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ورصد الفيديو لحظات رائعة للمواطن الذي أبدع في رسم ملامح الشهيد الفغم في حفر الباطن.

تجدر الإشارة إلى أن شرطة مكة المكرمة قد أعلنت أن “ الفغم ” قُتل على يد أحد أصدقائه ويُدعى ممدوح بن مشعل آل علي؛ قبل أن يلقى القاتل مصرعه على يد رجال الشرطة أثناء محاولة إلقاء القبض عليه.