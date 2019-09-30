الأمير خالد الفيصل يعلن إجراءات التحقيق في حريق محطة قطار الحرمين

نايف السالم(صدى):

تفقد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين وأمير منطقة مكة المكرمة بعد ظهر اليوم الإثنين موقع حادث حريق محطة قطار الحرمين الهائل الذي إندلع أمس .

وأكد ” الفيصل ” أن وزاراتي النقل والداخلية بالإضافة إلى إمارة منطقة مكة المكرمة تحقق في الحادث على أن يتم الرفع بالنتائج للمقام السامي .

وكشف أنه لم يتم إيقاف أحد في الحادث ، لعدم وجود دليل تجاه شخص معين حتى الآن ، مؤكداً على سير التحقيقات لكشف جميع الملابسات والأسباب ومن ثم إعلان النتائج .

وحول حجم الخسائر ، أكد الفيصل أنه لم يتم الحصر بنسبة معينه بعد ، إلا أن جميع الأضرار بالدور الثاني وسقف المحطة ، فيما خلا الأرضي و الدور الأول من أي أضرار .

وكان محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد ووزير النقل الدكتور نبيل العامودي ورئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح في استقبال الأمير خالد الفيصل كما صاحب سموه نائب أمير المنطقة الأمير بدر بن سلطان ووكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح .

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