بالصور..السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل

نايف السالم(صدى):

أعلن الدفاع المدني في جدة، اليوم الاثنين، السيطرة على حادث حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.

وأوضح الدفاع المدني أنه تجري الآن عملية التبريد، موثقًا مجموعة من الصور من موقع الحادث.

وكان حريق قد نشب في سقف محطة القطار بحي السليمانية في جدة، ونقل 5 أشخاص إلى المستشفى، ولم تسجل خسائر في الأرواح.

اقرأ أيضًا: