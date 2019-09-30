بالصور..السيطرة على حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل
أعلن الدفاع المدني في جدة، اليوم الاثنين، السيطرة على حادث حريق محطة قطار الحرمين بشكل كامل.
وأوضح الدفاع المدني أنه تجري الآن عملية التبريد، موثقًا مجموعة من الصور من موقع الحادث.
وكان حريق قد نشب في سقف محطة القطار بحي السليمانية في جدة، ونقل 5 أشخاص إلى المستشفى، ولم تسجل خسائر في الأرواح.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. حريق هائل بمحطة قطار الحرمين السريع بالسليمانية في جدة
لحظة إخلاء طيران الأمن محطة قطار الحرمين (فيديو)
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83485 ] نشر منذ 49 دقيقة
الحمد لله ,,