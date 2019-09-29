بالفيديو.. حريق هائل بمحطة قطار الحرمين السريع في جدة_ محطة السليمانية دون إصابات

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو لحظة نشوب حريق هائل في محطة قطار الحرمين السريع بجدة – محطة السليمانية.

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني بجدة لمباشرة الحريق الذي اندلع في محطة قطار الحرمين بالسليمانية ولازالت الفرق تكافح الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن، ولازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.

وذكرت مصادر مطلعة في الدفاع المدني أنه يوجد محتجزين، لافتة إلى أنه تم طلب الطيران المدني للمساعدة في إطفاء حريق محطة قطار الحرمين في جدة.

ومن جهته، قال شاهد عيان إن الوضع بسيط ومسيطر عليه ومسألة إطفاء الحريق مسألة وقت فقط، مبينا أن كثافة الدخان بسبب نوعية المواد المحترقة.