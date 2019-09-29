بالفيديو.. اللواء الفقيد عبدالعزيز الفغم يبكي في قصيدة رثاء مؤثرة للملك عبدالله
استعاد المواطنون على صفحات التواصل الإجتماعي مقطع صوتي نادر للراحل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي الذي قتل غدراً على يد صديق له إثر خلاف شخصي بجدة .
وكان اللواء الفغم – يرحمه الله- يرثي الملك عبد الله –طيب الله ثراه – بكلمات مؤثرة وصوت باكي ، يدل على إخلاصه وتفانيه في واجبه الإنساني والوطني .
وعبر المواطنون عن حزنهم على الفقيد ، مؤكدين أن رثاءه لا يقل حزناً عن صوته المعبر في فيديو رثاء الملك عبد الله –يرحمه الله – .
وكان اللواء عبد العزيز الفغم حارس شخصي للملك عبد الله لمدة 10 سنوات ثم انتقل كحارس شخصي للملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – لمدة 5 أعوام في سجل حافل بالإخلاص والتفاني والمواقف النبيلة .
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ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 83395 ] نشر منذ 4 دقائق
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه جناته ويحسن عزاء من فقده .. آمين ,,