بالفيديو.. اللواء الفقيد عبدالعزيز الفغم يبكي في قصيدة رثاء مؤثرة للملك عبدالله

حمود العنزي(صدى):

استعاد المواطنون على صفحات التواصل الإجتماعي مقطع صوتي نادر للراحل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي الذي قتل غدراً على يد صديق له إثر خلاف شخصي بجدة .

وكان اللواء الفغم – يرحمه الله- يرثي الملك عبد الله –طيب الله ثراه – بكلمات مؤثرة وصوت باكي ، يدل على إخلاصه وتفانيه في واجبه الإنساني والوطني .

وعبر المواطنون عن حزنهم على الفقيد ، مؤكدين أن رثاءه لا يقل حزناً عن صوته المعبر في فيديو رثاء الملك عبد الله –يرحمه الله – .

وكان اللواء عبد العزيز الفغم حارس شخصي للملك عبد الله لمدة 10 سنوات ثم انتقل كحارس شخصي للملك سلمان بن عبد العزيز –حفظه الله – لمدة 5 أعوام في سجل حافل بالإخلاص والتفاني والمواقف النبيلة .

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