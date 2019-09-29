الحزن يسيطر على المواطنين بعد وفاة عبدالعزيز الفغم
سيطر الحزن بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي؛ حيث دشن المواطنون هاشتاج ” وفاة عبدالعزيز الفغم” وتلذي تصدر صفحات تويتر.
ونعى السعوديون الفقيد بألم وحسرة، مستذكرين مآثره، وراجين أن يتقبله الله بالرحمة والمغفرة؛ حيث غردت إحدى الناشطات بأبيات شعرية، وهي:
” الطعنة اللي بالظهر جرحها غير
ياكبر طعنتنا بسكين غدرك
منت الفقيد اللي تعزّا به مطير
كل الوطن يبكيك من كبر قدرك “.
وعبر ناشط آخر، ” العظماء يعملون بصمت ويرحلون بضجيج ” – رحمك الله أيها الآمين؛ فيما كتب الشاعر مفرح الشقيقي قائلا:
يبكيك شعبٌ قد حرسْتَ ملوكه
وزرعْتَ روحك حولهم أسوارَا
ونقشتَ ذكركَ في الشجاعة مثلما
نقش الزمانُ بأرضنا الأحرارَا
ستظلُّ – رغم الموتِ – فينا فارساً
إنَّ الحياةَ تُخلِّد الأبرَارَ
وكتب الشاعر سلطان بن بتلاء:
هالصباح اللي ماغرّد به الطير ؟
يفزع وطن ويفزّ من حلو نومه
مانعترض يالله بحكم المقادير
مادام ماللآدمي .. غير يومه
هذا ماهو فقيد علوى ولامطير
هذا فقيد الدار .. شعب وحكومه !
وغردت فاطمة عبدالله بهذه الأبيات..
انشهد انه فارق الصف رجال
شطرٍ على موت الشجاع يترّدد
وانشهد ان الفغم فخرٍ للأجيال
رجل المواقف والاصيل المردّد.
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القحطانى[ عدد التعليقات: 533 ] نشر منذ 24 دقيقة
الله يغفرله واموات المسلمين اشهد انه فقيده