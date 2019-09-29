الحزن يسيطر على المواطنين بعد وفاة عبدالعزيز الفغم

علي القحطاني(صدى):

سيطر الحزن بعد وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي؛ حيث دشن المواطنون هاشتاج ” وفاة عبدالعزيز الفغم” وتلذي تصدر صفحات تويتر.

ونعى السعوديون الفقيد بألم وحسرة، مستذكرين مآثره، وراجين أن يتقبله الله بالرحمة والمغفرة؛ حيث غردت إحدى الناشطات بأبيات شعرية، وهي:

” الطعنة اللي بالظهر جرحها غير

ياكبر طعنتنا بسكين غدرك

منت الفقيد اللي تعزّا به مطير

كل الوطن يبكيك من كبر قدرك “.

وعبر ناشط آخر، ” العظماء يعملون بصمت ويرحلون بضجيج ” – رحمك الله أيها الآمين؛ فيما كتب الشاعر مفرح الشقيقي قائلا:

يبكيك شعبٌ قد حرسْتَ ملوكه

وزرعْتَ روحك حولهم أسوارَا

ونقشتَ ذكركَ في الشجاعة مثلما

نقش الزمانُ بأرضنا الأحرارَا

ستظلُّ – رغم الموتِ – فينا فارساً

إنَّ الحياةَ تُخلِّد الأبرَارَ

وكتب الشاعر سلطان بن بتلاء:

هالصباح اللي ماغرّد به الطير ؟

يفزع وطن ويفزّ من حلو نومه

مانعترض يالله بحكم المقادير

مادام ماللآدمي .. غير يومه

هذا ماهو فقيد علوى ولامطير

هذا فقيد الدار .. شعب وحكومه !

وغردت فاطمة عبدالله بهذه الأبيات..

انشهد انه فارق الصف رجال

شطرٍ على موت الشجاع يترّدد

وانشهد ان الفغم فخرٍ للأجيال

رجل المواقف والاصيل المردّد.

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