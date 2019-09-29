«غير مستوعب»..آل الشيخ ينعي اللواء عبدالعزيز الفغم

عادل الحربي(صدى):

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اللواء عبدالعزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي، والذي قتل غدرا على يد صديق سابق له.

وأكد آل الشيخ، أنه طوال معرفته بالمغفور له، لم يرى منه إلا كل خير وإخلاص، مشيرا إلى أنه غير قادر على استيعاب نبأ وفاته.

وقال: «كنت معي على الهاتف اليوم وتضحك وتتكلم عن الرياض، رحمك الله رحمك الله يا ابوعبدالله، الحمدالله على قضاءه وقدره، غير مستوعب اني لن اراك بعد اليوم».

ونعى عدد من الأمراء والمشاهير اللواء عبدالعزيز، حيث هز نبأ وفاته المجتمع السعودي بأكمله.

ودعا الأمير عبدالرحمن بن مساعد للواء الفغم قائلا: «اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة اللهم ثبته عند السؤال اللهم ألهم ذويه الصبر».

فيما قال بدر العساكر مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد: «اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء عبدالعزيز الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان، اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك».

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