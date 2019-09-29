بالصورة..لحظة تطويق الجهات الأمنية للمنزل الذي قتل فيه اللواء عبد العزيز الفغم

عادل الحربي(صدى):

وثقت صورة متداولة، للحظة تطويق الجهات الأمنية لمنزل صديق اللواء الراحل عبد العزيز الفغم، أثناء تحصن الجاني داخله في حي الشاطئ بجدة.

وتمكنت القوات الأمنية من قتل الجاني أثناء محاولته للهروب وإطلاقه النار تجاهها فبادلته إطلاق النيران ما أدى لمصرعه في الحال.

وكان اللواء عبد العزيز الضابط في الحرس الملكي قد لقى حتفه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد بعد إطلاق النار عليه داخل منزل صديقه، من قبل صديق قديم له نشب بينهما خلاف.

يذكر أن ابن أخ المغفور له «بداح بن طلال الفغم»، أعلن أن الصلاه عليه ستكون في الحرم المكي اليوم الأحد، وأن العزاء سيكون في منزل جده بداح بن عبدالله الفغم في الرياض وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء.

اقرأ أيضًا: