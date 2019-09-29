وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان بأعيرة نارية

عادل الحربي(صدى):

كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي، في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم إطلاق النار عليه.

وكان الفغم في زيارة لمنزل صديقه فيصل السبتي، ودخل الجاني عليهما في المنزل وهو صديق سابق للواء، ونشب بينها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم.

وقام الجاني بإطلاق النار عقب تطور النقاش بينهما، ليقتل اللواء الفغم، ويصيب تركي السبتي شقيق صديقه، كذلك عامل فلبيني بالمنزل، ثم فر هاربًا.

واشتبك الجاني مع الجهات الأمنية في الخارج ليحدث تبادل لإطلاق النار، ولقى مصرعه فورًا.