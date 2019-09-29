وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان بأعيرة نارية
كشفت مصادر، اليوم الأحد، عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم الضابط في الحرس الملكي، في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم إطلاق النار عليه.
وكان الفغم في زيارة لمنزل صديقه فيصل السبتي، ودخل الجاني عليهما في المنزل وهو صديق سابق للواء، ونشب بينها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم.
وقام الجاني بإطلاق النار عقب تطور النقاش بينهما، ليقتل اللواء الفغم، ويصيب تركي السبتي شقيق صديقه، كذلك عامل فلبيني بالمنزل، ثم فر هاربًا.
واشتبك الجاني مع الجهات الأمنية في الخارج ليحدث تبادل لإطلاق النار، ولقى مصرعه فورًا.
،،؛**”””سهم”””**؛،،😊[ عدد التعليقات: 4574 ] نشر منذ 39 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله .
من ابناء الوطن المخلصين
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14316 ] نشر منذ 35 دقيقة
قسم بالله صدمة😥💔الله يرحمه ويجبر مصاب سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله من كل سو ومكروه في حارسه الامين واسأل الله ان يجبر مصاب اهله ويرحمه💔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52743 ] نشر منذ 34 دقيقة
الله يرحمه🤔
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 52743 ] نشر منذ 34 دقيقة
ناس تقول مات وناس تقول قتل
الله اعلم بحاله
ابونواف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 33 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 14316 ] نشر منذ 31 دقيقة
راح اللي فعلته فعله رجل مايغسل الدم لا عفوا ولاديه اشهد ان الحال باالموقف جلل والحزن خيم على كل السعوديه💔💔
ابونواف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
ابونواف[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 24 دقيقة
انا لله وأنا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك
اللهم صبر أهله ياحي ياقيوم
ولا حول ولاقوة الا بالله
عبدالله الرشيدي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 23 دقيقة
انا لله وأنا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك
اللهم صبر أهله ياحي ياقيوم
ولا حول ولاقوة الا بالله
عبدالله الرشيدي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 17 دقيقة
انا لله وأنا اليه راجعون
اللهم ارحمه واغفر له واسكنه فسيح جناتك
اللهم صبر أهله ياحي ياقيوم
ولا حول ولاقوة الا بالله