تحدي «صلاح وهنا» يشعل الإنترنت .. «اليد الذهبية ضد القدم الذهبية»
أثار نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح تشويق متابعيه بعد قبوله تحدي جديد لرياضة تنس الطاولة أمام الطفلة المصرية التي حصلت على بطولة الجمهورية للدرجة الأولى “هنا جودة ” .
وتحدت الطفلة هنا “12 ” عام “صلاح ” عبر “فيسبوك ” قائلة : تحدي الأبطال ، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح ، لو لعبت معايا ماتش “مباراه ” يا ترى مين هيكسب ، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية .
ولم يتأخر رد “صلاح ” الذي وافق بطريقة طريفة قائلاً : طب أبعتلك مكة ” ابنته ” تلاعبك الأول ، ولا ألعب أنا على طول ، بس ماشي قبلت التحدي .
وأشعل رد صلاح متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي ، مطالبين بعقد تحدي اليد الذهبية ضد القدم الذهبية ، في أقرب وقت أمام الجمهور .
وكانت “هنا” قد حققت إنجاز بعدما تفوقت على فرح عبد العزيز “27” عام لاعبة الزمالك المصنفة الثانية إفريقياً ، فيما قررت إدارة الأهلي المصري تصعيد الطفلة إلى الفريق الأول من منافسات الدوري .
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