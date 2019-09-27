تحدي «صلاح وهنا» يشعل الإنترنت .. «اليد الذهبية ضد القدم الذهبية»

طلال الغامدي(صدى):

أثار نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح تشويق متابعيه بعد قبوله تحدي جديد لرياضة تنس الطاولة أمام الطفلة المصرية التي حصلت على بطولة الجمهورية للدرجة الأولى “هنا جودة ” .

وتحدت الطفلة هنا “12 ” عام “صلاح ” عبر “فيسبوك ” قائلة : تحدي الأبطال ، مش أي كورة هتقدر عليها مو صلاح ، لو لعبت معايا ماتش “مباراه ” يا ترى مين هيكسب ، اليد الذهبية ضد القدم الذهبية .

ولم يتأخر رد “صلاح ” الذي وافق بطريقة طريفة قائلاً : طب أبعتلك مكة ” ابنته ” تلاعبك الأول ، ولا ألعب أنا على طول ، بس ماشي قبلت التحدي .

وأشعل رد صلاح متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي ، مطالبين بعقد تحدي اليد الذهبية ضد القدم الذهبية ، في أقرب وقت أمام الجمهور .

وكانت “هنا” قد حققت إنجاز بعدما تفوقت على فرح عبد العزيز “27” عام لاعبة الزمالك المصنفة الثانية إفريقياً ، فيما قررت إدارة الأهلي المصري تصعيد الطفلة إلى الفريق الأول من منافسات الدوري .