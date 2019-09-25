أول تعليق من رجل الأمن الذي أنقذ حمامة وطفلة من الدهس

عادل الحربي(صدى):

أعرب رجل الأمن، الذي نجح في إنقاذ حمامة وطفلة من الدهس، خلال مسيرة احتفال باليوم الوطني في بريدة، عن سعادته، بردود الفعل الإيجابية والغير مستغربة من والد الطفلة، وشكر أمير القصيم له.

وأوضح رجل الأمن أنه خلال الاحتفال باليوم الوطني بحي النهضة ببريدة، وأثناء محاولة إبعاد حمامة كانت على طرف الشارع، سمع صراخ الطفلة، فهرع لإنقاذها.

وكان مقطع متداول، قد وثق كيف أن حمامة كادت أن تتسبب في كارثة خلال إحدى فعاليات اليوم الوطني، وهي تطير بارتفاع منخفض أمام السيارات، حتى أن بعض السيارات كادت أن تدهسها.

وفي محاولة رجل الأمن إنقاذ الحمامة من الدهس، كانت فتاة صغيرة تعبر الطريق وكادت أن تدهسها سيارات الموكب، ليسرع رجل الشرطة نحو الطفلة لإنقاذها أيضًا.

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