شاهد.. عسكري ينقذ حمامة وطفلة خلال استعراض أمني في اليوم الوطني

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، استعراض للجهات الأمنية في أحد الشوارع الرئيسية، بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ89، اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر.

وأوضح الفيديو، مشهد إنساني من عسكري، إذ قام بإنقاذ حمامة وطفلة من الدهس، إذ كانتا تمشيان وسط الطريق.

وتحرك العسكري لإنقاذ الحمامة وبعدها مباشرة وجد الطفلة تعبر الطريق، فسارع لإنقاذها ما تسبب في تعثٌّره إلا أنه تمكن من النهوض والمشي إلى جانب الطريق.