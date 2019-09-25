برانكو منزعجًا من إقالته..ويتوقع فوز الأهلي على النصر في الجولة المقبلة من الدوري

ماجد محمد(صدى):

أبدى الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، مدرب الأهلي المقال، إنزعاجه من قرار إقالته، موضحًا أنه فاز بـ 11 بطولة قبل التعاقد مع الأهلي في الصين وكرواتيا وإيران.

وأوضح برانكو في تصريحات تلفزيونية، أنه عانى من مشاكل غرفة الملابس قبل إقالته، حيث وجد لاعبين لا يحترمون بعضهم البعض -على حد قوله-.

وقال برانكو: «ذكروا لي أن اللاعبين لم يحترموا بعضهم البعض في الموسم الماضي، ويفكرون في أنفسم بأنانية ولا يهتمون بالنادي، وحاولت أن أقول لهم أن النادي أهم من اللاعب والمدرب وعلى الجميع أن يحترم الفريق، لكن من الصعب فعل ذلك بين ليلة وضحاها».

وعن عمر السومة قال: «لا أعلم إذا ما كان هناك خلاف معه، لكنه أراد أن يلعب كمهاجم وحيد لأنه فعل ذلك مع منتخب بلاده، أما أنا أردت اللعب بمهاجمين اثنين، ومنحت فرصة لمصطفى بصاص لأنه كان يتدرب بجد وحماس ويستحق الفرصة».

وتوقع برانكو فوز الأهلي على النصر في الجولة المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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